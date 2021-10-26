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Американцы страдали «Гаванским синдромом» из-за «сверчков-диверсантов»

Американцы страдали «Гаванским синдромом» из-за «сверчков-диверсантов»

Уже несколько лет Вашингтон обвиняет то кубинские власти, то российские спецслужбы в использовании каких-то пси-лучей, направленного излучения и других гиперболоидов, из-за которых страдают американские дипломаты по всему миру Началось всё в Гаване.

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