Зеленский поплакался норвежцам: «Русский беспилотник гонялся за моим самолетом по всей Европе. Дайте денег!» Главарю киевской хунты без разницы, где попрошайничать — хоть на свадьбе, хоть на похоронах Игорь Землянский Фото: IMAGO/Martin Pedaja/TASS Норвежское небо, по словам премьер-министра этой скандинавской страны Йонаса Гар Стёре, оказалось не слишком гостеприимным для Владимира Зеленского.
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