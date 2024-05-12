Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Непотопляемый Силуанов мало бабла перевёл за бугор. Давай исчо.Чем займется Анто...
  • Анатолий
    Вся культура превращена в фарс, пошлость и грязь. даже в Большом театре ставят спектакли, в которых по сцене бегают г...Госдума поддержал...
  • Анатолий
    Российскому образованию и так хана, а теперь будет полный 3,14здец. Эта амеровская подстилка всю школу заставит пляса...В Госдуме поддерж...

Чем займется Антон Силуанов в должности министра финансов

Чем займется Антон Силуанов в должности министра финансов

Обеспечение безопасности государства и нужд СВО, развитие новых отраслей промышленности, списание долгов регионам и переход к шестилетнему горизонту планирования -  такими станут основные цели бюджетной политики России в ближайшие годы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Козлов
Красиво говорить и обещать горы золотые у нас прекрасно научились.
Ответить
17 час.
Анатолий
Непотопляемый Силуанов мало бабла перевёл за бугор. Давай исчо.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх