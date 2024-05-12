Чем займется Антон Силуанов в должности министра финансов

Обеспечение безопасности государства и нужд СВО, развитие новых отраслей промышленности, списание долгов регионам и переход к шестилетнему горизонту планирования - такими станут основные цели бюджетной политики России в ближайшие годы.
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