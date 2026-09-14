В Москве бариста плевал в кофе не понравившимся посетителям. 20-летний неадекват работал в кофейне на Воробьёвых горах и хвастался о своих плевках в соцсетях.
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