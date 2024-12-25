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Туристы, внимание: 5 раздражающих привычек, которые не стоит повторять в отелях

Туристы, внимание: 5 раздражающих привычек, которые не стоит повторять в отелях

Туристы, внимание: 5 раздражающих привычек, которые не стоит повторять в отелях Юлия ЧелкановаПривычки туристов могут сильно варьироваться, и некоторые из них способны вызвать недовольство у сотрудников отелей.

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