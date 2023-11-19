«Могу сделать так, что не узнают»: Киркоров хочет выпустить экспериментальный альбом

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил о желании записать экспериментальный альбом. В беседе с Telegram-каналом «Звездач» артист заявил, что хотел бы выпустить композиции с неузнаваемым голосом под псевдонимом.
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