Продажи редьки выросли вдвое, малины — в 1,5 раза, спрос на бумажные вырос на 10%

В первые две недели сентября зафиксирован кратный рост спроса на народные средства от простуды. Продажи редьки увеличились в 2 раза, а малины — в 1,5 раза.
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