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За сутки ковидом заболело 105 южноуральцев

За сутки ковидом заболело 105 южноуральцев

Смертность в регионе находится на нулевой отметке. В Челябинской области вновь наблюдается небольшое увеличение числа заболевших коронавирусом.

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