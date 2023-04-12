Слово и дело

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Лолита поблагодарила уехавшую из России Пугачеву за «нового мужчину»

Лолита поблагодарила уехавшую из России Пугачеву за «нового мужчину»

Известная исполнительница Лолита Милявская с иронией поблагодарила певицу Аллу Пугачеву за нового бас-гитариста.

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