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Учёные увидели механизм аварийного ремонта разрывов ДНК в хроматине

Учёные увидели механизм аварийного ремонта разрывов ДНК в хроматине

Двунитевой разрыв ДНК относится к самым опасным повреждениям генома. Если клетка соединит оборванные концы неправильно, могут возникнуть мутации и хромосомные перестройки.

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