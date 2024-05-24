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Чернышов предложил сократить рабочий день в пятницу для женщин на два часа

Чернышов предложил сократить рабочий день в пятницу для женщин на два часа

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов предложил уменьшить рабочий день в пятницу для женщин на два часа, с сохранением заработной платы.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Опять для женщин льготы. Но и мужчина может например жить один, далеко от работы, иметь огород в деревне или даче и нужны ремонтно- строительные работы, необходимы домашние хозяйственные, бытовые заботы и.т.д. А 5 дней в неделю по 8 часов с отпуском 28 дней слишком трудный график. работодатели начали чудить и распоряжаются обязательно брать отпуска кратные 7 дням! А у чиновников, госслужащих, врачей, учителей...отпуска намного больше, чем у инженеров и рабочих, не справедливо.
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11 час.

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