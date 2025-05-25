Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Современный колониализм: официально запущен американо-украинский фонд в рамках «минеральной сделки»

Современный колониализм: официально запущен американо-украинский фонд в рамках «минеральной сделки»

Глава украинского Минэкономики Свириденко заявил, что совместный американо-украинский фонд, созданный в рамках так называемой «минеральной сделки», уже официально запущен.

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