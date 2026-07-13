В тайге под Новосибирском загадочно пропал пенсионер Николай Речкин

В Новосибирской области завершилась активная фаза поисково‑спасательной операции. Десятки волонтеров и спасателей с помощью дронов и вертолета искали в тайге жителя села Большеречье Кыштовского района Николая Яковлевича Речкина.
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