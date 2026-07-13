Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

130 подписчиков

В тайге под Новосибирском загадочно пропал пенсионер Николай Речкин

В тайге под Новосибирском загадочно пропал пенсионер Николай Речкин

В Новосибирской области завершилась активная фаза поисково‑спасательной операции. Десятки волонтеров и спасателей с помощью дронов и вертолета искали в тайге жителя села Большеречье Кыштовского района Николая Яковлевича Речкина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии