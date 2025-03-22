Путин молился за Трампа и передал ему портрет от российского художника

МОСКВА, 22 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин рассказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу о своей молитве за американского лидера Дональда Трампа после покушения на него, а также передал ему портрет от ведущего российского художника.