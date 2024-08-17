Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ЦАХАЛ уничтожил двух высокопоставленных активистов ХАМАС в Дженине

ЦАХАЛ уничтожил двух высокопоставленных активистов ХАМАС в Дженине

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ, IDF) сообщила, что совместная операция с Израильским агентством безопасности (ISA) привела к уничтожению двух высокопоставленных активистов радикального палестинского движения ХАМАС.

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