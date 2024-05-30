Обратный отсчет: гигантская ракета SpaceX Starship полетит 5 июня, все тесты пройдены

Генеральный директор SpaceX Илон Маск официально подтвердил, что четвертый запуск огромной ракеты Starship состоится 5 июня, но для начала нужно будет получить одобрение Федеральной комиссии гражданской авиации.
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