Особенности русского подводного обеда Да вот, на волне недавно отмеченного причастными Дня подводника, подумаем сегодня над тем, каково обедалось на подводных лодках.
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Особенности русского подводного обеда Да вот, на волне недавно отмеченного причастными Дня подводника, подумаем сегодня над тем, каково обедалось на подводных лодках.
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