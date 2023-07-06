БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Фото: Narciso Contreras/Hans Lucas/ReutersТекст: Олег Исайченко Российская военная разведка показала свою эффективность ударом по совещанию комсостава ВСУ в Краматорске Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня.

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