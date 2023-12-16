Путин принял замечание Зюганова, что выпустившего его на мороз без шапки надо пороть

Президент РФ Владимир Путин принял на свой счет замечание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, потребовавшего выпороть того, кто в Северодвинске позволил российскому лидеру выступать на 15-градусном морозе без головного убора.
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