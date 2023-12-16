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Путин принял замечание Зюганова, что выпустившего его на мороз без шапки надо пороть

Путин принял замечание Зюганова, что выпустившего его на мороз без шапки надо пороть

Президент РФ Владимир Путин принял на свой счет замечание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, потребовавшего выпороть того, кто в Северодвинске позволил российскому лидеру выступать на 15-градусном морозе без головного убора.

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