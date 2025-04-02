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Царьград

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Доллар в Украине дешевеет: курс упал до 41,37 гривны

Доллар в Украине дешевеет: курс упал до 41,37 гривны

Курс доллара в Украине снижается три месяца подряд. По данным Национального банка Украины, с января курс уменьшился с 42,28 до 41,37 гривны.

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