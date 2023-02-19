Аргументы и Факты

48 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Слизь за год все таки доползла,!Рената Литвинова ...
  • Андрей Сим
    Заволновались паучки в банке. Интересно, чья башка после провала укров первой полетит Нуланд, Салливана или зелю в ра...США признали приб...
  • НЕТУ Mailru Агента
    Завидуют 😃  С радостью и сами бы поставляли   💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰Постпред США при ...

Защитник «Шинника» Петрунин раскрыл подробности драки с украинским «Минаем»

Защитник «Шинника» Петрунин раскрыл подробности драки с украинским «Минаем»

Футболисты украинского клуба «Минай» пытались застать россиян по одному и нападали толпой, при этом несколько человек уже держали наготове телефоны для записи видео, рассказал нападающий «Шинника» Даниил Петрунин в интервью «Спорт-Экспресс».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх