Защитник «Шинника» Петрунин раскрыл подробности драки с украинским «Минаем»

Футболисты украинского клуба «Минай» пытались застать россиян по одному и нападали толпой, при этом несколько человек уже держали наготове телефоны для записи видео, рассказал нападающий «Шинника» Даниил Петрунин в интервью «Спорт-Экспресс».
Футболисты украинского клуба «Минай» пытались застать россиян по одному и нападали толпой, при этом несколько человек уже держали наготове телефоны для записи видео, рассказал нападающий «Шинника» Даниил Петрунин в интервью «Спорт-Экспресс».
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