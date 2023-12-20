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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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В Европе формируется очередной антирусский союз

В Европе формируется очередной антирусский союз

Как бы мы ни удивлялись некоторым заявлениям американских дипломатов, как бы мы их ни критиковали и даже ни смеялись над такими заявлениями, следует признать, что США умеют просто блестяще уходить на второй план, если дело становится не прибыльным или грозит самим Штатам какими-то неприятностями.

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