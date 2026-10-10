Комплексы лазерного ПВО на страже русского неба: сотни БПЛА не долетают до цели

Эксперты рассказали о том, как работает относительно новое и в то же время эффективное и экономичное оружие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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