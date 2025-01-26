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Один из лучших бомбардиров КХЛ Мерфи покинул расположение «Сибири»

Один из лучших бомбардиров КХЛ Мерфи покинул расположение «Сибири»

Защитник Тревор Мерфи покинул расположение «Сибири» по семейным обстоятельствам, сообщается в телеграм-канале клуба.

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