Театр абсурда
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Театр абсурда

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Белорусы задержали на границе с Польшей огромную партию взрывчатки, которую везли в Россию

Белорусы задержали на границе с Польшей огромную партию взрывчатки, которую везли в Россию

Отмечается, что партия взрывчатки - крупнейшая в истории Белоруссии.Нашпигованный взрывчаткой микроавтобус Mercedes Sprinter с молдавскими номерами следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Российскую Федерацию.

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