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Творческий вечер «Экстатичная поэзия» в Freedom Music Hall

Творческий вечер «Экстатичная поэзия» в Freedom Music Hall

Под занавес лета самое время поймать мгновение радости и творческого настроения. Вечер «Экстатическая поэзия» соберёт в одном пространстве тех, кто умеет и любит декламировать стихи, играть на музыкальных инструментах, петь или выступать на сцене.

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