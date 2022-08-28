Творческий вечер «Экстатичная поэзия» в Freedom Music Hall

Под занавес лета самое время поймать мгновение радости и творческого настроения. Вечер «Экстатическая поэзия» соберёт в одном пространстве тех, кто умеет и любит декламировать стихи, играть на музыкальных инструментах, петь или выступать на сцене.
Под занавес лета самое время поймать мгновение радости и творческого настроения. Вечер «Экстатическая поэзия» соберёт в одном пространстве тех, кто умеет и любит декламировать стихи, играть на музыкальных инструментах, петь или выступать на сцене.
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