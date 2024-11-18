Бастрыкин поручил разобраться в конфликте подростков и кондуктора трамвая в Петербурге

Отмечаете, что несовершеннолетние распылили газовый баллончик и сбежали Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту грубого нарушения общественного порядка несовершеннолетними в Петербурге.
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