Перспективные профессии и творчество: какие образовательные программы предлагает Москва для молодежи

Московские власти формируют для молодых людей среду непрерывного развития, которая объединяет систему профориентации, начальное творческое и профессиональное образование, а также программы по предпринимательству и перспективным специальностям.
Московские власти формируют для молодых людей среду непрерывного развития, которая объединяет систему профориентации, начальное творческое и профессиональное образование, а также программы по предпринимательству и перспективным специальностям.
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