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Крымское информационное агентство

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В субботу в Симферополе можно будет купить овощи и мясо дешевле

В субботу в Симферополе можно будет купить овощи и мясо дешевле

Фото: пресс-служба администрации СимферополяЖителей и гостей крымской столицы приглашают посетить традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые развернутся уже в эту субботу, 8 февраля, сразу по трем адресам Симферополя.

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