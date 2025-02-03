В субботу в Симферополе можно будет купить овощи и мясо дешевле

Фото: пресс-служба администрации СимферополяЖителей и гостей крымской столицы приглашают посетить традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые развернутся уже в эту субботу, 8 февраля, сразу по трем адресам Симферополя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии