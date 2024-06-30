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Трамп призвал подумать, смогут ли США пережить еще 4 года президентства Байдена

Трамп призвал подумать, смогут ли США пережить еще 4 года президентства Байдена

Избиратели в Соединенных Штатах должны думать не о том, в состоянии ли действующий хозяин Белого дома Джо Байден пережить 90-минутные дебаты, а о том, сможет ли Америка пережить еще четыре года президентства «жуликоватого Джо».

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