Трамп призвал подумать, смогут ли США пережить еще 4 года президентства Байдена

Избиратели в Соединенных Штатах должны думать не о том, в состоянии ли действующий хозяин Белого дома Джо Байден пережить 90-минутные дебаты, а о том, сможет ли Америка пережить еще четыре года президентства «жуликоватого Джо».
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