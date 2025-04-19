Минниханов призвал отметить День местного самоуправления во всех районах

21 апреля в Татарстане пройдет празднование Дня местного самоуправления. Раис республики Рустам Минниханов заранее поздравил сотрудников муниципальных органов с профессиональным праздником, отметив, что они представляют собой сплоченную команду, преданную своему делу и малой родине.