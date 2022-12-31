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United Cup. Надаль играет с Норри, Швентек разгромила Путинцеву, Зверев уступил Лехечке

Рафаэль Надаль играет с Кэмероном Норри в третий день United Cup. Встречи сборных будут состоять из двух мужских одиночек, двух женских и микста.

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