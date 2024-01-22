"Поцелуй Иуды": Военкор Сладков о предательстве Таджикистана. Русские это простят?

ВераВерная

С азиатами надо срочно установить визовый режим. Их в России скоро будет больше, чем вообще в этих странах проживает. Закрыть лазейки по раздаче паспортов, всех обязать отмечаться в полицейских участках, как вставших на учёт по месту работы. Не работаешь - что ты в России делаешь, на что живешь сам и твоя семья? Ну начинать с чего-то надо, только так спасёмся...