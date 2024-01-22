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"Поцелуй Иуды": Военкор Сладков о предательстве Таджикистана. Русские это простят?

"Поцелуй Иуды": Военкор Сладков о предательстве Таджикистана. Русские это простят?

Военкор Сладков рассказал о неестественности ситуации, сложившейся в отношениях между Россией и Таджикистаном.

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Комментарии
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radiofree RF
Пока не разгоним все диаспоры как рассадник ОПГ,не видать нам покоя,ни днём,ни ночью!!!!!!!
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19 час.
ВераВерная
С азиатами надо срочно установить визовый режим. Их в России скоро будет больше, чем вообще в этих странах проживает. Закрыть лазейки по раздаче паспортов, всех обязать отмечаться в полицейских участках, как вставших на учёт по месту работы. Не работаешь - что ты в России делаешь, на что живешь сам и твоя семья? Ну начинать с чего-то надо, только так спасёмся...
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19 час.
виктор матвеев
Может у него хобби такое.
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7 час.

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