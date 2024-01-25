Эффект от ужесточения условий по льготной ипотеке оценили в Сбере

Это коснется не тех, кто нуждается в покупке жилья, а тех, кто заинтересован в инвестициях с целью перепродажи Пересмотр условий по льготной ипотеке отрезал от кредитов по низким ставкам инвесторов, а не обычных покупателей жилья, пишет РБК со ссылкой на первого зампреда Сбербанка Кирилла Царева.