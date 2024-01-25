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Эффект от ужесточения условий по льготной ипотеке оценили в Сбере

Эффект от ужесточения условий по льготной ипотеке оценили в Сбере

Это коснется не тех, кто нуждается в покупке жилья, а тех, кто заинтересован в инвестициях с целью перепродажи Пересмотр условий по льготной ипотеке отрезал от кредитов по низким ставкам инвесторов, а не обычных покупателей жилья, пишет РБК со ссылкой на первого зампреда Сбербанка Кирилла Царева.

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