Тото Вольфф: «После сезона-2016 обсуждали с Хэмилтоном, хотим ли работать вместе»

Тото Вольфф рассказал, что Льюис Хэмилтон мог покинуть «Мерседес» после сезона-2016. Отношения между «Мерседесом» и Хэмилтоном накалились из-за Гран-при Абу-Даби, когда британец проигнорировал приказы команды.

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