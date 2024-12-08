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Что делать, если в жизни все не так — Омар Хайям назвал одно правильное действие, которое работает уже 1000 лет

Что делать, если в жизни все не так — Омар Хайям назвал одно правильное действие, которое работает уже 1000 лет

Омар Хайям — выдающийся астролог и математик, родившийся в 1048 году. В современном мире его чаще всего знают как философа, мудреца и поэта, который создал настоящую энциклопедию жизни в своих лаконичных четверостишиях — рубаи.

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