Что делать, если в жизни все не так — Омар Хайям назвал одно правильное действие, которое работает уже 1000 лет

Омар Хайям — выдающийся астролог и математик, родившийся в 1048 году. В современном мире его чаще всего знают как философа, мудреца и поэта, который создал настоящую энциклопедию жизни в своих лаконичных четверостишиях — рубаи.
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