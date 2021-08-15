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Правительство нашло способ снизить стоимость жилья для россиян

Правительство нашло способ снизить стоимость жилья для россиян

Новые правила подключения домов к электросетям позволят удешивить жилье для россиян Электросетевые организации при подключении жилых домов будут обязаны протягивать кабель непосредственно к распределительному щиту, а не к границе земельного участка.

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