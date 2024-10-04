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Маск пообещал посетить митинг Трампа на месте покушения

Маск пообещал посетить митинг Трампа на месте покушения

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что посетит предвыборный митинг кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере, городе, где была совершена попытка покушения на кандидата в президенты США.

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