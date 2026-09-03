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Константин Богомолов (в качестве нового постановщика), Мария Аронова, Сергей Маковецкий посетили открытие сезона в театре Вахтангова

Константин Богомолов (в качестве нового постановщика), Мария Аронова, Сергей Маковецкий посетили открытие сезона в театре Вахтангова

В театре имени Вахтангова состоялся торжественный сбор труппы по случаю открытия 106-го сезона, который посетили: Мария Аронова, Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Юлия Рутберг.

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