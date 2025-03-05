Перепалка в Белом доме была не зря: Трамп сообщил о "важном письме" от Зеленского – Киев униженно согласился на всё

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил "важное письмо" от Владимира Зеленского. Из слов хозяина Белого дома можно сделать два вывода: перепалка в Белом доме была не зря и Киев униженно согласился на всё.
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