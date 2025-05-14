В Ревде обещают мелкий фонтан, вместо большого на месте памятника Ленину

Реконструкции главной площади Ревды (Свердловская область) стоимостью 130 млн рублей на месте снесенного памятника Ленина, ранее обещанной властями, на самом деле не будет, 13 мая сообщил депутат законодательного собрания региона от КПРФ Александр Ивачев на своей странице в соцсети «Вконтакте».