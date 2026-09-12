Глава Таганрога: ночью город подвергся массированной воздушной атаке

Таганрог этой ночью подвергся массированной воздушной атаке, сбиты БПЛА, есть очаги возгорания. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова на своей странице во «ВКонтакте».
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