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Газета.ру

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Глава Таганрога: ночью город подвергся массированной воздушной атаке

Глава Таганрога: ночью город подвергся массированной воздушной атаке

Таганрог этой ночью подвергся массированной воздушной атаке, сбиты БПЛА, есть очаги возгорания. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова на своей странице во «ВКонтакте».

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