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Патриарх Иерусалимский Феофил III посоветовал христианам проявлять любовь через прививку

Патриарх Иерусалимский Феофил III посоветовал христианам проявлять любовь через прививку

Он «с радостью», как и другие христианские лидеры, сделал прививку от коронавирусной инфекции. Однако предстоятель Иерусалимской православной церкви напомнил о соблюдении личных свобод людей, которые не должны ущемляться, передают «Известия».

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