Патриарх Иерусалимский Феофил III посоветовал христианам проявлять любовь через прививку

Он «с радостью», как и другие христианские лидеры, сделал прививку от коронавирусной инфекции. Однако предстоятель Иерусалимской православной церкви напомнил о соблюдении личных свобод людей, которые не должны ущемляться, передают «Известия».
Он «с радостью», как и другие христианские лидеры, сделал прививку от коронавирусной инфекции. Однако предстоятель Иерусалимской православной церкви напомнил о соблюдении личных свобод людей, которые не должны ущемляться, передают «Известия».
Свежие комментарии