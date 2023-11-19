В РФ запатентован сверхзвуковой многофункциональный самолет тактической авиации

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК") запатентовала многофункциональный малозаметный двухместный самолет тактической авиации, который предназначен для обнаружения и поражения наземных, воздушных и надводных целей.
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