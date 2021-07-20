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«Хватит благородства», – Курбан Омаров выдвинул новые требования на первом заседании суда по бракоразводному процессу с Ксенией Бородиной

«Хватит благородства», – Курбан Омаров выдвинул новые требования на первом заседании суда по бракоразводному процессу с Ксенией Бородиной

Начался бракоразводный процесс между Ксении Бородиной и Курбаном Омаровым. На днях состоялось первое судебное заседание.

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