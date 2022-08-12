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В Саратовской области продолжаются мероприятия в рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка»

Представители МО МВД России «Балашовский» Саратовской области провели встречу и спортивную разминку с отдыхающими в детском санаторно-оздоровительном лагере «Пады».

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