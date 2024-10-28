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Закон, порядок, государство

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Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, экипаж провел серию выстрелов по полученным координатам и успешно поразил укрепления противника.

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