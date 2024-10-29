Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему нельзя оставлять чеки на кассе.

Почему нельзя оставлять чеки на кассе.

Вряд ли кому-то придет в голову выбросить чек за крупную покупку, например, в магазине электроники. Ведь в случае чего гораздо проще вернуть товар, имея на руках чек.

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Комментарии
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НН
Неизвестно Неизвестно
А Вас не волнует, что все эти данные остаются в кассовом аппарате в электронном виде, независимо от того - забрали ли вы чек или нет ?!
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1 д.
Александр Симаков
Условный злоумышленник в кассовый аппарат не залезет. А чек вот он - у кассы валяется.
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1 д.

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