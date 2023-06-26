"Сразу народ сбежался": захватывающую "картину" на пирсе во Владивостоке сняли на видео

Захватывающую "картину" на пирсе во Владивостоке сняли на видео. Фрагмент появился в местном Tg-канале muskatdog (18+), а потом разлетелся по пабликам и собрал множество откликов от приморцев.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- На Южно-Донецком направлении военнослужащий морской пехоты ТОФ сбил шесть самолетов и два вертолета противника
- Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море для выполнения задач в акватории Японского моря
Свежие комментарии