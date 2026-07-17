Объединенные Арабские Эмираты: Korean Air приостановила полеты между международным аэропортом Инчхон (ICN/RKSI), обслуживающим Сеул в Южной Корее, и международным аэропортом Дубая (DXB/OMDB) в Объединенных Арабских Эмиратах до 3 августа из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.